'Aan Tafel' brengt mensen en verenigingen samen in de Vilvoordse wijken

In de wijk Broek in Vilvoorde, had afgelopen vrijdag het eetfestijn ‘Aan Tafel’ plaats. Het eten werd verzorgd door verschillende verenigingen. Bedoeling is dat de buurt hen en hun werking op die manier beter leert kennen.

Verschillende Vilvoordse verenigingen serveren voor eetfestijn ‘Aan Tafel’ verrassende gerechten, zoals Marokkaanse pannenkoeken of bakbananen. “Met dit concept gaan we in de verschillende wijken langs met een culinaire boodschap”, vertelt schepen van Cultuur in Vilvoorde Moad El Boudaati. “We vragen aan de verschillende verenigingen en vrijwilligers uit de wijk om naar buiten te komen met een standje zodanig dat de buurt, maar ook andere Vilvoordenaren de buurt leren kennen en alle verenigingen die actief zijn in de wijk.”

Zo kunnen de verenigingen meteen hun kas ook al wat spijzen. De wijken opzoeken is trouwens een bewuste keuze. “In het verleden werden al te vaak de evenementen georganiseerd in het centrum”, zegt El Boudaati. “De wijken werden te dikwijls vergeten. Vandaar dat we nu echt proberen heel wat evenementen in de wijken te organiseren, zodanig dat de mensen niet altijd naar het centrum moeten komen.”