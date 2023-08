Aanhouding verdachte moord Rode bevestigd

De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van de verdachte in het onderzoek naar de moord op een man in Sint-Genesius-Rode. Dat meldt het parket van Hale-Vilvoorde.Het slachtoffer werd in september van vorig jaar met geweld om het leven zijn gebracht op de oprit van zijn woning aan de Boomgaardlaan in Sint-Genesius-Rode.