Aantal bevestigde coronabesmettingen daalt in Vlaams-Brabant

Het gaat in onze provincie voorlopig weer de goede richting uit wat het aantal coronabesmettingen betreft. Terwijl het aantal bevestigde gevallen in zowat alle provincies steeg, was er in Vlaams-Brabant in dezelfde periode zelfs een daling.

Volgens cijfers van Sciensano waren er in de week van 31 augustus tot 6 september in Vlaams-Brabant 23 of 7 procent minder bevestigde gevallen in vergelijking met de week van 24 tot 30 augustus. Die trend is anders dan in de andere Vlaamse provincies, waar er een toename is, in Oost-Vlaanderen zelfs met 29 procent. In heel België was er in diezelfde periode ook een stijging met 15 procent. De cijfers zijn hoopgevend maar toch is de boodschap om waakzaam te blijven. Andere regio's en steden als Brussel kunnen altijd gemeenten in onze regio aansteken. “Zeker vanuit Vlaams-Brabant wordt heel veel gependeld naar Brussel”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de KU Leuven. “Collega's komen daar weer voor het eerst sinds lang met mekaar in contact. Bij deze dus nog eens een oproep om goed de afstands- en mondmaskerregels te volgen.”