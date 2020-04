Aantal opgenomen covid-19-patiënten in Jette en Vilvoorde neemt af

Nationaal gezien lijken we de piek van de coronacrisis voorbij te zijn Ook de ziekenhuizen in onze regio die communiceren over het aantal patiënten volgen die trend. Het aantal opgenomen patiënten neemt gestaag af, al zijn er onderling wel verschillen.

In Jette liggen in het UZ Brussel momenteel 88 mensen in de COVID-19-zone. Op het hoogtepunt, op 4 april, waren er dat 144. Het aantal patiënten op de dienst Intensieve Zorgen van de COVID-afdeling schommelt al een aantal dagen rond de twintig. Vandaag zijn het er 18.



In het AZ Jan-Portaels Vilvoorde verblijven 44 bevestigde COVID-19 patiënten, van wie 5 op de dienst intensieve zorgen. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als de voorbije dagen. Het aantal personen dat wacht op testresultaten neemt wel toe, van één enkele dagen geleden naar elf op dit moment.