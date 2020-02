Aantal scholen blijft vandaag dicht

Ook in onze regio houden een aantal scholen de deuren dicht omwille van de Ciara-storm. Dat is onder meer het geval in Ternat, Asse en Vilvoorde.

“Gezien het gevaar voor vallende takken, is het niet verantwoord de campus Vijverbeek met vele honderden leerlingen te openen”, aldus schepen van Onderwijs in Asse Joris Van den Cruijce. "In overleg met de burgemeester werd geadviseerd om de campus te sluiten en vanuit de gemeente de school te ondersteunen met een geschikte opvanglocatie."

Samen met de diensten zocht de gemeente Asse een oplossing om opvang te organiseren voor kinderen die morgen niet naar school kunnen. "Logischerwijze kwamen we uit bij de lokalen van Spinibo Asse. De capaciteit daar is beperkt, dus vragen we in de mate van het mogelijke kinderen thuis te houden. We zijn blij dat we samen met de school deze oplossing kunnen aanbieden. Aan de ouders wordt gevraagd zoals gewoonlijk een lunchpakket te voorzien, uiteraard zijn warme maaltijden niet mogelijk", besluit Van den Cruijce.

Ook in Ternat blijven De Brug en het Sint-Jozefsinstituut vandaag dicht. In Vilvoorde is dat het geval in Horteco.