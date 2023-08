Aantal werkzoekenden gestegen tot recordaantal

Het aantal werkzoekenden in onze provincie is vorige maand met bijna 9 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De voorbije twee jaar waren nog nooit zoveel mensen op zoek naar werk. Dat blijkt uit de nieuwe Arbeidsmarktverkenner van VDAB. Een deel van die stijging is te verklaren door de instroom van burgers met de Oekraïense nationaliteit. “De kennis van het Nederlands is echt onmisbaar,” zegt Jemima Bidee aan onze collega’s van ROBtv.