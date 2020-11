Abdij van Affligem rouwt om abt Benedikt

De abdij van Affligem is opnieuw in rouw. Na abt-emeritus Rik De Wit in april van dit jaar en dom Idesbald in september, verliest de abdij nu ook abt-emeritus Benedikt Verschelden. Benedikt werd 87 jaar en overleed aan de gevolgen van het coronavirus.

Abt Benedikt werd in 1933 geboren in het Oost-Vlaamse Sint-Pauwels als Jozef Verschelden. In 1952 trad hij in bij de benedictijnen van de Sint-Pieters- en Paulusabdij in Dendermonde en ontving het habijt met de kloosternaam Benedictus. Zes jaar later werd hij tot priester gewijd. Abt Benedikt leidde de abdij van 1999 tot 2008. Bij zijn aanstelling was de abt al 66 jaar oud. Benedikt Verschelden woonde sinds een tijdje in het woonzorgcentrum Sint-Rafaël in Liedekerke. Daar raakte hij onlangs besmet met het coronavirus en overleed niet veel later.