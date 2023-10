Het academiejaar van muziekschool Peter Benoit in Lennik beleefde gisteren een erg originele start. 50 studenten zorgden voor een muzikaal parcours in het Kasteel van Gaasbeek.

Academie Peter Benoit opent jaar met muzikaal parcours in Gaasbeek

Het academiejaar van muziekschool Peter Benoit werd gisteren stevig ingezet. Bezoekers konden genieten van mini-concertjes van 50 studenten doorheen het Kasteel van Gaasbeek en de binnentuin. Het evenement was meteen ook de afsluiter van zomerbar Bobette in het Kasteel van Gaasbeek. Wouter Gillijns bracht nog jazz op de piano en afsluiten deden The Kicks.

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.