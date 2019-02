Achtervolging eindigt in fataal verkeersongeval

In Malderen, deelgemeente van Londerzeel, is een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Hij knalde tegen een muur na een wilde achtervolging en overleed ter plekke. Het slachtoffer is een 37-jarige man uit Puurs.

De politie van Puurs werd vanmorgen opgeroepen nadat omwonden klaagden over lawaai dat uit een geparkeerde wagen kwam in Sint-Amands. Toen de patrouille ter plaatse kwam, reed de auto meteen met hoge snelheid weg. De politie zette de achtervolging in, die iets verderop fataal eindigde in de Steenhuffelsestraat in Malderen, bij Londerzeel. Vlakbij de spoorwegovergang verloor de bestuurder de controle over het stuur en knalde tegen een muur. De bestuurder was op slag dood. Het gaat om een 37-jarige man uit Puurs.

Door het ongeval is de Steenhuffelstraat onderbroken voor alle verkeer. Het verkeer moet er plaatselijk omrijden. Ook het treinverkeer ondervindt hinder.

Foto: © Robin De Becker / Het Nieuwsblad