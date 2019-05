Actie Skeyes: allicht nog hele dag hinder op luchthaven

Voor het Brusselse hof van beroep is dinsdagnamiddag de zaak behandeld rond de puddingmoord op een 89-jarige man in Pepingen in 2013. In eerste aanleg kregen de verdachten 7 en 10 jaar cel, maar het parket Halle-Vilvoorde ging tegen die uitspraak in beroep. In beroep eist het nu 12 en 15 jaar cel.