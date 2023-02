Actiecomité Affligem Windstil protesteert tegen windturbines langs E40

Vlak bij de Zwarteberg in Affligem willen energieleverancier Engie en Eoly een tweehonderd meter hoge windturbine bouwen. Ook aan de andere kant van de E40 aan Ten Bos zou zo’n turbine komen, dik tegen de zin van deze buurtbewoners. “Wat mij stoort is het stuk natuur dat ze gaan opofferen”, zegt Vincent Daenen van het Actiecomité Affligem Windstil. “En we zijn eigenlijk ook de enigen in Europa waar ze zo dicht bij de behuizing mogen staan ook.” Op minder dan driehonderd meter afstand om precies te zijn en daar gaat het vooral om. Het actiecomité is bang voor hevige geluidshinder, ook al is die vrees volgens Engie onterecht. “De windturbine zal het wettelijke geluidsniveau van maximaal 39 dB(A) in woongebied ‘s nachts respecteren, dat komt overeen met het geluid van gefluister in een bibliotheek. Overdag zal dit maximaal 44 dB(A) zijn Deze geluidsniveaus liggen ver onder het gemeten achtergrondgeluid van de E40, waardoor het geluid van de windturbines nauwelijks waarneembaar zal zijn”, klinkt het in hun persbericht. “Dat klopt niet”, aldus Daenen. “Het geluid van een molen is geen gemiddeld geluid zoals een het geluid van een autosnelweg, maar heeft pieken en dalen.Telkens als er een slag naar beneden gaat, is er een piek in het geluid. Die pieken maken dat dat eigenlijk een invloed heeft op stress van mensen, ook ’s nachts.” Ook de slagschaduw baart het actiecomité zorgen.

Affligem Windstil roept op om bezwaarschriften in te dienen. “Volgens Engie is er in Affligem geen enkele andere plek die aan de voorwaarden voldoet”, zegt Daenen. “Maar er zijn onderzoeken van de Vlaamse regering die genoeg plekken aangeduid hebben. Dat moet niet noodzakelijk in Affligem zijn.”