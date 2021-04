Actiecomité haalt slag thuis: vergunning mesttransportbedrijf Rossem vernietigd

De vergunning van mesttransportbedrijf Agroservice is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. De Raad nam die beslissing na klachten van een actiecomité uit Rossem, een gehucht van Meise. De inwoners van Rossem klagen over de niet te harden stank en zware vrachtverkeer in en rond het transportbedrijf. Het dossier komt daardoor opnieuw in handen van de gemeente Meise, maar burgemeester Gerda Van den Brande wou vandaag niet voor onze camera reageren.

De lagune van Agroservice telt bijna 5 miljoen liter mest. Die kwam er twee jaar geleden na een uitbreiding van het landbouwbedrijf. Sindsdien is de stank er niet te haren, klinkt het bij het buurtbewoner Marc Troch. “Het is bijna onmogelijk om iets te doen of om mensen te ontvangen. Ik ben gewoon beschaamd, omdat het zo erg is.” Toen buurtbewoners vernamen dat het bedrijf wou uitbreiden, kwamen ze in het verweer, maar de provincie had geen oren naar hun argumenten om daar een vergunning voor te weigeren.

Het actiecomité trok daarom naar de Raad van Vergunningsbetwistingen dat de buurtbewoners nu welk gelijk geeft en de vergunning vernietigt. Het is nu aan de gemeente Meise om een nieuw advies te geven aan de Bestendige Deputatie van de provincie of om de activiteiten van het bedrijf tijdelijk stil te leggen. Bovendien wil het bedrijf opnieuw uitbreiden. Meer dan een derde van de inwoners van Rossem dienden daar een individueel bezwaarschrift tegen in. Burgemeester Van den Brande zegt het dossier te bestuderen.