Actiecomité wil nieuwe vergunning MS Center opnieuw aanvechten

Het actiecomité Red Melsbroek reageert zwaar misnoegd over de toekenning door de deputatie van een nieuwe omgevingsvergunning voor het MS Center in Melsbroek. Het actiecomité denkt aan nieuwe juridische stappen.

Vorige week verleende de deputatie van Vlaams-Brabant een nieuwe omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe MS Center in Melsbroek. “Wij gaan uiteraard terug naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen”, zegt Ann Goovaerts van het actiecomité dat de uitbreiding ‘megalomaan’ vindt. “Er is niks aangepast aan de aanvraag om ons tegemoet te komen. We hebben ook nog geen beslissing ontvangen de deputatie. Het is niet oké dat er zo’n zaken al gecommuniceerd worden terwijl wij nog van niks weten. Minister Wouter Beke sprak voor zijn beurt wat ons betreft.”

Volgens Goovaerts hebben de bezwaarindieners ook 'dreigbrieven' in de bus gekregen van directeur Eric Vanderheyden. “Dat hij ons persoonlijk aansprakelijk gaat stellen als die kliniek er niet komt en daardoor subsidies verloren gaan. Dit is compleet waanzinnig want wij maken alleen gebruik van onze burgerrechten”, aldus Goovaerts. Volgens Vanderheyden gaat het om een ‘open brief’ waarin hij hen wil wijzen op het dubbele maatschappelijk belang van het project. In een reactie pleitte voorzitter van het ziekenhuis Dirk De Ridder vorige week nog voor een dialoog.