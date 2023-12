Actieplan doet amateurvoetbalclubs inzetten op jeugdwerking: "Dat loont"

Vanaf het seizoen 2024-2025 komen er initiatieven om Vlaamse amateurclubs financieel gezonder te maken. De jongste tijd zwichten almaar meer clubs voor centen van buitenlandse investeerders. Daardoor worden ze al te vaak een doorgeefluik voor buitenlandse spelers. En dat gaat ten koste van de eigen jeugd en lokale verankering, wat net een sterkte is voor amateurclubs.

Om nog in zee te kunnen gaan met buitenlandse investeerders zijn er nu zeven extra financiële en juridische barrières gebundeld in een actieplan: zo moeten clubs die een licentie aanvragen voor de eerste, tweede of derde amateurafdeling voortaan bewijzen dat ze een positief eigen vermogen hebben en minstens break-even draaien. Voetbal Vlaanderen wijst clubs die benaderd worden door buitenlandse investeerders op de mogelijke valkuilen. Externe audits helpen de werking van de amateurclubs in Vlaanderen te verbeteren waardoor buitenlandse investeerders minder nodig zijn. Bij overnames worden clubs verplicht om de federatie in te lichten. Alle clubs uit de hogere amateurreeksen moeten verplicht blijven investeren in de kwaliteit van hun jeugdwerking als ze nog een licentie willen krijgen. Ook bekijkt Voetbal Vlaanderen hoe de financiering van de jeugd kan worden losgekoppeld van die van het eerste elftal. Indien de eerste ploeg dan failliet gaat, kunnen de jeugdploegen wel verder blijven spelen. Tot slot zullen clubs over een paar jaar verplicht worden op een aantal eigen opgeleide spelers op te nemen in de kern van de eerste ploeg.

Reactie SK Pepingen-Halle

“Voor ons is dit plan zeker haalbaar,” zegt Jimmy Lelie, voorzitter van SK Pepingen-Halle. “Voetbal Vlaanderen legt de lat al heel hoog voor clubs zoals de onze, maar ik vind het wel goed dat er een soort van bewaker is die ervoor zorgt dat de jeugd in een kwalitatieve context opgeleid kan worden.” De club ontdekte zelf dat inzetten op de jeugdwerking loont. “Wij maakten die switch al en kunnen daardoor heel fier zeggen dat vandaag zes van onze eigen opgeleide jeugdspelers als kernspeler elke week op het wedstrijdblad staan. Dus dat is een mooie return on investment.”