Afbraak technische loods Zemst gestart

In Zemst zijn de afbraakwerken begonnen van de gebouwen van de gemeentelijke technische diensten. In de plaats komt er een nieuw onderkomen voor de werklieden en voor de ondersteunende administratieve diensten. De werken zouden in 2022 moeten klaar zijn.

Tijdens de werken blijven de huidige gebouwen deels in gebruik zodat de werking kan blijven doorlopen. Op dit moment zitten de technische diensten verspreid over verschillende gebouwen. “De administratieve ruimtes zijn verouderd en de loodsen voldoen niet meer aan de veiligheids- en energienormen. Ook de toegankelijkheid is niet ideaal gezien dezelfde in- en uitrit gedeeld wordt met het recyclagepark”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. “Tevreden dat ik eindelijk het startschot van de werken mocht geven door een symbolisch muurtje te slopen.”

Op de site komt een geïntegreerd geheel van moderne burelen voor de administratie, een centraal magazijn, een werkplaats voor kleine herstellingen, diverse technische ateliers, een stallingsruimte voor wagens en machines en een conciërgewoning. Verder wordt ook aandacht geschonken aan de omgeving.

“Door ook de omgeving van de technische site aan te pakken, wordt bijgedragen aan een aangename leefomgeving’, licht Greta Lauwers, Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw toe. “Op die manier kunnen de buurtbewoners mee profiteren van de opwaardering van de site.”