Affligem beleeft Mooiste Nacht

In zaal De Montil in Affligem was er zaterdagnacht heel wat belangstelling voor de mooiste nacht van Affligem, een organisatie van vzw De Blauwe Pluim.

Naast een stevig muzikaal programma met ondermeer Christoff, de Romeo's, Lindsay en Laura Lynn, werden ook dit jaar weer prijzen uitgereikt. In de categorie Vrijheid van ondernemen ging de prijs naar het bedrijf Dimatec uit Affligem. In de categorie Vrijheid van ondernemingen mocht de Dokter Tistaertvrienden de Blauwe Pluim in ontvangst nemen en in de categorie Vrijheid van Denken was kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck de laureaat.