Affligem pakt veiligheid aan Sint-Vincentiusschool aan

In Affligem wordt het eenrichtingsverkeer in de schoolomgeving van de lagere en secundaire scholen in het centrum vanaf september geregeld door dynamische verkeersborden. Tot voor kort moesten vrijwilligers elke ochtend en avond fysieke verkeersborden plaatsen en weer wegnemen. Na de school De Klimming wordt nu de schoolomgeving aan Sint-Vincentius aangepakt.

Affligem zet in op veilige schoolomgevingen. Zo kwamen er in het verleden aan alle scholen Octopuspalen. Eind vorig jaar werd de Balleistraat ter hoogte van de Sint-Jan school een fietsstraat. Nu wordt de omgeving van de Sint-Vincentiusschool in de Langestraat aangepakt. “Daar gaan ongeveer 90 peuters en kleuters naar school”, zegt burgemeester van Affligem Walter De Donder. “We willen daar een dynamische eenrichting invoeren vanaf 1 september. Dat wil zeggen dat je alleen maar van vanuit de Boekhoutstraat naar de Bosstraat kan rijden tussen 8 en 9 uur ’s ochtends, tussen 15 en 16 uur ’s namiddags en tussen 12 en 13 uur op woensdag.”

Fietsers kunnen wel nog in beide richtingen passeren. Het gemeentebestuur heeft nog enkele stappen te zetten naar een veilige omgeving voor de jeugd en de buurtbewoners. “Zo moeten we de omgeving van de kunstenacademie op de Brusselbaan aanpakken. Daarna denk ik dat we bijna rond zijn aan de scholen”, aldus De Donder.