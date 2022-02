Affligemnaar Tom Vermoesen jaagt op overwinning ‘Miss Travestie België’

De finale van ‘Miss Travestie’ staat voor de deur en daar is veel voorbereiding voor nodig. Want Tom ondergaat een hele transformatie om Fren Finé te worden. Alle kledij moet ervoor zorgen dat zijn figuur er zo goed mogelijk uitkomt. Maar het is vooral de creativiteit die voor hem centraal staat.

Ondanks de stress probeert Tom gewoon te genieten van de verkiezing. Hij is het namelijk gewoon om op een podium te staan, want jaren geleden kreeg Tom tijdens een 'free podium' in Aalst de smaak te pakken. Nu is hij ervan overtuigd dat hij naam kan maken in het wereldje.