Afrit Affligem op E40 wordt mogelijk verlengd

Het Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of het de afrit Affligem op de E40 richting Gent kan verlengen. Dat meldt Radio 2. Door werken in Ternat is het aan de afrit in Affligem momenteel drukker. Rond het spitsuur staat er dagelijks een file. Begin deze week kwam op de plek een motorrijder om het leven toen een bestelwagen op hem inreed.

De afrit in Affligem is momenteel 500 meter lang. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer waren de gesprekken met de gemeente om de afrit te verlengen al bezig voor het dodelijk ongeval van maandag. Een 27-jarige motorrijder overleed, twee andere raakten zwaargewond. Een ongeval dat het Agentschap ten zeerste betreurt. Volgens hen is vooral de combinatie van drie kruispunten met verkeerslichten en het op- en afrittencomplex problematisch. Het gaat nu bekijken of het de afrit, in navolging van die in Ternat, ook kan verlengen.

Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring deelt de mening van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Het zijn vooral de verkeerslichten aan het eind van de afrit die er voordien niet stonden die nu voor opstoppingen zorgen tot op de autonselweg. Het ging goed tot dan. Onbegrijpelijk dat men die daar heeft geplaatst. Touring had deze gevaarlijike situatie voorspeld", zegt hij op sociale media.