In afwachting van veilige oversteek, neemt Leeuw zelf maatregelen voor fietsverkeer

Volgens plannen uit 2016 voorziet de Vlaamse Waterweg in de toekomst de huidige Sasbrug te vervangen door een ‘bananenbrug’, om Ruisbroek met de rest van Sint-Pieters-Leeuw te verbinden. Die brug zou 470 meter noordelijker dan de Sasbrug komen. De bestaande brug zou dan een fiets-en voetgangersbrug worden.

“De Vlaamse Waterweg nam recent een principiële beslissing om de gronden waar de nieuwe bananenbrug moet komen te onteigenen,” aldus burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Wat ons betreft kan er nu snel gestart worden met de aanleg van de bananenbrug en fietsoversteek.” De ingrepen zullen er onder meer voor zorgen dat de fietssnelweg geen gelijkgrondse kruising meer heeft met het gemotoriseerd verkeer.

Tot het zover is, neemt Desmeth zelf maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Aan de fietsoversteek in Lot komen er verkeerslichten. In Ruisbroek zullen fietsers voorrang moeten geven. “De haaientanden en omgekeerde driehoek die we zullen plaatsen, zullen dat duidelijk aangeven,” aldus schepen van Openbare Werken Bart Keymolen. “We zullen bovendien ook oranje borden plaatsen met ‘gewijzigde verkeerssituatie’.