Akkoord over staatssteun Brussels Airlines

Na maandenlang onderhandelen is er een akoord over de staatssteun van Brussels Airlines. De federale overheid leent de luchtvaartmaatschappij 290 miljoen euro in ruil voor heel wat garanties. Die lening moet tegen 2026 terugbetaald worden. Eigenaar Lufthansa investeert nog eens 170 miljoen euro in z'n Belgische dochtermaatschappij.

De regering speelde het de voorbije week hard. Het wou Brussels Airlines financieel steunen, maar stelde daar heel wat eisen tegenover. De Duitsers vonden die eisen lange tijd te verregaand, maar nu is er toch een akkoord. Daarin staan heel wat garanties. Zo blijft de merknaam Brussels Airlines behouden, moet de maatschappij onder Belgische licentie vliegen en in Zaventem verankerd blijven. Verder moet de langeafstandsvloot uitgebouwd worden en moet Brussels Airlines z'n ecologische voetafdruk verkleinen.

Het geld dat België pompt in Brussels Airlines mag bovendien niet doorstromen naar de andere maatschappijen van Luftansa. De regering heeft ook een pandrecht op de aandelen van Lufthansa in Brussels Airlines. Als de Duitsers de lening niet kan terugbetalen, komen de aandelen van Lufthansa in Brussels Airlines in handen van de overheid terecht. Tot slot krijgt de regering ook twee zitjes in de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij.

Ook Lufthansa pompt opnieuw geld in Brussels Airlines: 100 miljoen euro om het kapitaal van de Belgische luchtvaartmaatschappij aan te sterken en 70 miljoen euro om de herstructurering te financieren. Daarbij verdwijnen 1.000 banen. De vakbonden en Brussels Airport reageren opgelucht op het akkoord. "Wij zijn zeer tevreden met het akkoord. Brussels Airlines is een cruciale partner voor onze hubfunctie, onze connectiviteit en de directe en indirecte jobs die ze meebrengen", zegt woordvoerder van Brussels Airport Ihsane Chioua Lekhli.