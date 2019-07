Akkoord tussen bonden en directie bij De Lijn in Dilbeek

De directie en de vakbonden bij De Lijn Vlaams-Brabant hebben een akkoord bereikt over de uitbesteding van enkele diensten vanuit de stelplaatsen in Dilbeek en Meerbeke aan privémaatschappijen tijdens de zomermaanden. Vanmorgen hebben de buschauffeurs in die twee stelplaatsen het werk neergelegd. Ondanks het akkoord zal de spontane actie nog gevolgen hebben op het busverkeer voor de rest van de dag.

Door een tekort aan chauffeurs moet De Lijn in de regio Dilbeek geregeld ritten schrappen. “Wij begrijpen dat de openbaarvervoermaatschappij tijdelijk diensten uitbesteed aan privémaatschappijen die het minder druk hebben tijdens de zomermaanden door het wegvallen van bijvoorbeeld schoolbussen”, verduidelijkt vakbondssecretaris Pieter Thijs (ACV). “De spontane staking van de chauffeurs kwam er omdat de directie die beslissing nam zonder sociaal overleg.”

De privébedrijven worden enkel op dagbasis ingeschakeld. “Als een chauffeur wegvalt, controleren we eerst of een personeelslid van dezelfde stelplaats zijn dienst kan opvangen. Daarna kijken we of een uitbesteding aan een andere stelplaats mogelijk is. Pas daarna kan de dienst voor die dag uitbesteed worden aan een onderaannemer”, licht woordvoerster bij De Lijn Sonja Loos toe. “Bij De Lijn zetten we intensief in op het zoeken en aanwerven van nieuwe chauffeurs.”

Door de staking rijden er op de lijnen 116, 117, 118, 126, 127, 128 en 129 geen bussen. Ook de lijnen 136 en 137 zijn zwaar verstoord. Ondanks het akkoord zal de dienstverlening voor de rest van de dag verstoord zijn.