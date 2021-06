Al 19 rijbewijzen ingetrokken voor overtreden tonnagebeperking Grimbergen

Het is het parket Halle-Vilvoorde en de politie van Grimbergen menens in de strijd tegen het zwaar vervoer in Grimbergse wijken. De tonnagebeperking wordt in bepaalde wijken al te vaak genegeerd en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Sinds zaterdag 12 juni is daarom een speciale verkeersactie gestart rond de problematiek. Parket en politie treden daarbij zeer streng op. “Wie bij de politiecontroles tegen de lamp loopt, riskeert een intrekking van z’n rijbewijs voor acht dagen”, zegt Rudy Van Moer van de politiezone Grimbergen. “Na vijf effectieve actiedagen kunnen we een voorlopige balans opmaken. Op dit ogenblik werden er reeds 19 rijbewijzen voor acht dagen ingetrokken, wegens het niet respecteren van de geldende tonnagebeperkingen. We hopen dat deze cijfers de volgende weken zullen dalen."

De verkeersactie rond zwaar vervoer van de politiezone Grimbergen en het parket loopt nog tot en met 10 augustus.