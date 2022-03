Al meer dan 700 handtekeningen tegen detentiehuis in Wolvertems Hotel Falko

De Valck opende in 2003 Hotel Falko aan de Stationsstraat vlakbij de A12. Na een uitbreiding zijn er 45 kamers. Maar nu zoekt hij al enige tijd een overnemer. En nu lopen er gesprekken met het kabinet van federaal minister Vincent Van Quickenborne om er een detentiehuis voor 50 mensen in onder te brengen. Het gaat om gedetineerden met een gevangenisstraf van maximaal drie jaren en gedetineerden die op het einde van hun straf zitten. “Maar vanuit het college van burgemeester en schepenen gaan we er alles aan doen om dit tegen te houden”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “We hebben daarvoor al een advocaat onder de arm genomen. We vrezen niet alleen ernstige problemen qua leefbaarheid en mobiliteit, maar ook overlast en we hebben nu al overbelaste politiediensten. Ook de perceptie zit totaal verkeerd: gedetineerden opvangen in een viersterrenhotel is totaal absurd.”