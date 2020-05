“De voorbije twee nachten verdween telkens een van onze kleine lammetjes op bizarre wijze”, klinkt het bij bioboerderij Den Diepen Boomgaard in Grimbergen. “Er zijn geen sporen van een vos of ander dier. Het gaat dus mogelijk om ongewenst bezoek.” De politie van Grimbergen is intussen op de hoogte. De bioboerderij vraagt aan buurtbewoners om een oogje in het zeil te houden.