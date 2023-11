Alarm waarschuwt voor aankomende trein aan nieuwe voetgangersbrug op de grens van Zellik

Op de grens van Zellik en Ganshoren is de nieuwe voetgangersbrug over de spoorlijn tussen Brussel en Denderleeuw officieel geopend. De overweg is er uitgerust met een ‘warning box’. Via een geluidsalarm waarschuwt het systeem de weggebruikers als er een trein aankomt.

In de Vandervekenstraat, op een boogscheut van het industriepark in Zellik, kan je voortaan veilig de spoorweg oversteken via een nieuwe voetgangersbrug. Koen Willems, ingenieur Infrabel: “Deze brug dient om op termijn de overweg aan de Vandervekenstraat af te schaffen. De brug helpt nu al voetgangers en fietsers op een veilige manier de sporen oversteken.”

Afgelopen zomer kwam hier een 17-jarige jongen om het leven toen hij gegrepen werd door een trein. Om zo'n ongevallen te vermijden, plaatst Infrabel een warning box. Frédéric Petit, woordvoerder Infrabel: “Zodra de slagbomen naar beneden zijn en er is iemand die probeert over te steken, gaat er een alarmsignaal af. Dat signaal waarschuwt de voetganger dat er een trein in aantocht is. Uit testen zien we dat de helft van de mensen dan een stapje achteruit zet.”

De kans bestaat dat er straks ook aan overwegen in onze regio een warning box komt.

Een verslag in ons nieuws.