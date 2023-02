Albanees-Bulgaarse drugsbende opgerold die opereerde van uit Meise

Het parket Halle-Vilvoorde kwam de bende op het spoor via gedecrypteerde SKY ECC-communicaties. “Na een doorgedreven onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter in Brussel, slaagde de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde erin om een Albanees-Bulgaarse bende in kaart te brengen die opereerde vanuit Meise”, vertelt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De bende maakte gebruik van voertuigen uitgerust met verborgen ruimtes om drugs komende uit Nederland, na opslag op verschillende locaties in België, te transporteren naar het Verenigd Koninkrijk.”

Huiszoekingen over het hele land, onder meer in Meise, Grimbergen, Diegem en Wezembeek-Oppem leverden een vondst op van 12 vuurwapens, 40 kilogram cocaïne, 13 kilogram heroïne en ongeveer 100.000 euro cash. “Elf verdachten tussen 24 en 62 jaar oud zijn opgepakt”, aldus Blondeau.