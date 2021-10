Albanese drugsbende opgepakt in Asse

“De huiszoekingen in Asse, Charleroi en Namen kaderen in een onderzoek naar een Albanese criminele organisatie, die verantwoordelijk zou zijn voor het opzetten van verschillende cannabisplantages in België, werden vandaag 8 verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Deze vonden plaats in Asse, Charleroi en Namen”, vertelt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Bij de huiszoekingen werden drie actieve plantages ontdekt, met in totaal ongeveer 3000 planten. Er werden 8 personen gearresteerd, waarvan 6 personen aangetroffen werden op de plantages. De 8 gearresteerde personen, 5 Albanezen, 2 Belgen en 1 Roemeen tussen de 24 en 58 jaar oud, zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Brussel die zal beslissen over hun verdere aanhouding.”