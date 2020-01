Albert Heijn heeft momenteel al supermarkten in onze regio in Ternat, Zaventem en Wemmel. Nu komt er dus ook één in Sint-Pieters-Leeuw. De Nederlandse keten kiest Shopping Pajot langs de Bergensesteenweg als locatie. Bedoeling is om de twee winkelpanden die nu leeg staan, samen te voegen. De nieuwe supermarkt komt vlak naast een filaal van Delhaize te liggen. De Albert Heijn-supermarkt in Sint-Pieters-Leeuw zal 70 mensen tewerkstellen. Wanneer hij precies opengaat, is nog niet bekend.