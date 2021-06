Albert Heijn Vilvoorde opent de deuren

In Vilvoorde heeft de winkel van Albert Heijn vandaag de deuren geopend. Die is gelegen in de nieuwe stadswijk 4 Fonteinen en zal zo'n 40-tal mensen tewerkstellen.

De Albert Heijn in Vilvoorde nam een vliegende start. Toen de deuren van de winkel vanochtend de deuren openden, stond al een hele rij wachtende klanten aan te schuiven. "Deze winkel in Vilvoorde is een mooie versterking in Vlaams-Brabant en de grotere Brusselse regio. We wilden hier al langer een winkel,” zegt general manager van Albert Heijn België Raf Van den Heuvel. "De nieuwe site in 4 Fonteinen heeft het allemaal: een fantastische ligging en sterke visie op gebiedsontwikkeling. Het is een gedroomde plek in Vilvoorde om te landen.”

In de winkel kunnen zo’n 40 mensen uit de buurt aan de slag. Franchisenemers Gabriel en Mathieu Colpan hebben de leiding over de winkel in Vilvoorde. “De afgelopen weken werden we vaak aangesproken over de komst van ‘dé Albert Heijn’ in Vilvoorde. We zijn hier opgegroeid en het is met veel goesting en trots dat we deze sterke formule naar onze stad brengen", aldus Mathieu en Gabriel Colpan.