Alle kleuters kunnen vanaf 2 juni naar school, lager onderwijs drie dagen later

Er is dus geen verplichting meer om in de klas voor elke leerling vier vierkante meter te voorzien. Elke klas wordt een contactbubbel, ongeacht het aantal leerlingen. Afstand tussen leerkracht en leerlingen moet wel nog in het lager onderwijs, in de kleuterklassen is die afstand en het gebruik van een mondmasker niet nodig. Leerkrachten onderling moeten wel afstand houden. Op de speelplaats moeten de contactbubbels maximaal mogelijk gerespecteerd worden. Dankzij de versoepelingen kan de grote meerderheid van de scholen heropstarten.

“Vorige week leken deze versoepelingen nog niet haalbaar, maar intussen zijn de wetenschappelijke inzichten geëvolueerd. Ik heb die opening met beide handen aangegrepen om uiteindelijk tot dit akkoord te komen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Ik vraag vergiffenis aan al die directeurs en leerkrachten die al druk bezig zijn met de herinrichting van hun school. Maar dit is de meest eenvoudige en toch veilige heropening, waarmee we honderdduizenden kinderen, ouders, leerkrachten en directies tegemoet komen."

In het secundair onderwijs kan vanaf 2 juni het tweede en vierde middelbaar opnieuw opstarten. Daar blijven dezelfde regels gelden: vier vierkante meter per leerling, het gebruik mondmaskers is sterk aanbevolen en klassen mogen maximaal 14 leerlingen tellen.