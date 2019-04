Lise Bartholomees vangt momenteel maar liefst 26 konijnen op bij haar thuis. De voorbije week alleen al kreeg ze een tiental aanvragen. Een klassiek verschijnsel in aanloop naar of tijdens vakantieperiodes. Mensen dumpen almaar vaker hun knaagdiertjes. Lise vangt de konijnen op voor de vzw Jodipro. Die vzw telt momenteel 15 opvanggezinnen in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Extra opvang- of adoptiegezinnen zijn welkom via www.jodipro.be.

Een reportage hierover zie je straks in het nieuws op RINGtv.