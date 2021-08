Alsembergse topchef zamelt met pannenkoekenbak geld in voor slachtoffers overstromingen

Richard Hahn van brasserie De Pastorie in Alsemberg stond vandaag urenlang aan z’n fornuis pannenkoeken te bakken. De topchef deed dat om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië.

Samen met de Vrienden van de Pastorie organiseerde chef Richard Hahn een pannenkoekenbak in z’n restaurant in de Beerselse deelgemeente Alsemberg. Hahn is een fervent wandelaar en trekt voor z’n tochten heel vaak naar de Waalse regio die zwaar getroffen werd door de overstromingen. Samen met de Vrienden van de Pastorie besloot hij geld in te zamelen voor de slachtoffers. De hele namiddag en avond kon je in de Pastorie pannenkoeken eten en zo je steentje bijdragen.

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.