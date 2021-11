Alweer geen kerstmarkt in Grimbergen

De kerstmarkt in centrum-Grimbergen stond gepland voor 10, 11 en 12 december. Maar de markt organiseren volgens de recentste coronamaatregelen is niet haalbaar volgens het gemeentebestuur. “Elk jaar komen er duizenden bezoekers. Tot op de dag van vandaag hebben de gemeentelijke diensten de organisatie van de kerstmarkt aangepast aan de geldende coronamaatregelen. De meest recente verplichting om het Covid Safe Ticket te combineren met een mondmasker (of zelftest) zal in de praktijk echter zeer moeilijk te handhaven zijn. Mensen komen nu eenmaal ook naar een kerstmarkt om te eten en te drinken en dat gaat niet met mondmasker”, legt William De Boeck, schepen van Feesten uit. “Daarnaast willen we als gemeentebestuur ook onze verantwoordelijkheid nemen. In tijden van een stijgende besmettingsgolf, is het onze taak om het goede voorbeeld te geven en geen grootschalige evenementen te organiseren”. Ook de Sinterklaasoptocht van 5 december gaat niet door.