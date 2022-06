Amerikaanse schilder Jeff Kowatch schildert vanuit atelier in Vilvoorde

Jeff Kowatch is een Amerikaanse kunstenaar die verliefd werd op een Belgische vrouw en nu al 20 jaar in België woont. Kowatch liet zich al op jonge leeftijd inspireren door grote Europese kunstenaars als Ensor en Rembrandt. Hij hanteert een bijzondere techniek waarbij hij met zelfgemaakte verf een schilderij opbouwt uit verschillende lagen. Op dit moment loopt een tentoonstelling van Jeff Kowatch in Bozar. Wij zochten de kusntenaar op in zijn atelier in Vilvoorde.

Als de ruimte waarin je werkt bepalend is voor de creativiteit, dan heeft Jeff Kowatch goud in handen met zijn atelier. Het is een inspirerende ruimte met een mooie lichtinval. Zijn atelier is niet de rommelige ruimte die je verwacht van een creatieve kunstenaar. Dit lijkt meer op een kunstgalerie. Stilaan krijgt Jeff ook in ons land wat bekendheid en erkenning. In Bozar loopt momenteel een expo en het kunstencentrum kocht een schilderij van hem aan: Christ leaving Brussels is een knipoog naar 'De intocht van Christus in Brussel' van James Ensor. Jeff is namelijk van jongs af aan geïnspireerd door de oude meesters.

“Ik leerde door oude meesters te kopiëren. Dat is een belangrijk deel van mijn werk,” zegt hij. Ook zijn techniek gaat terug naar de oude meesters. Kowatch verft laag per laag, waar bij elke laag eerst een tijd moet drogen. Bovendien maakt hij zijn verf zelf, ook alweer geïnspireerd op Rembrandt. “Ik kocht een flesje olie dat de consistentie had van honing, maar dat was erg duur. Vervolgens leerde ik die “olie-honing” zelf te maken, net zoals Rembrandt deed.”

De expo in Bozar loopt nog tot 18 juni.