Anderlecht-spelers Zeno Debast en Kristian Arnstad verrassen spelertjes voetbalstage

De jonge voetballertjes reageerden eerst vol ongeloof, tot het doordringt: twee voetbalhelden staan op hun veld. “Het voelt super dat die jongeren zo naar ons opkijken,” aldus RSCA-speler én Rode Duivel Zeno Debast uit Halle. “Ik heb het zelf ook nog meegemaakt toen ik bij Halle speelde: geweldig.”

De kinderen krijgen de kans om hun helden vragen te stellen. Een dag na de 2-0 overwinning in de Conference League tegen AZ, is dit uiteraard dé vraag van de dag: “Denk je dat je de Conference League kan winnen?” Voor Debast is dat de mooiste vraag die kon komen: “Ik ben een dromer, dus natuurlijk zeg ik daar ja tegen.”

Na de vragenronde is het tijd voor foto’s en handtekeningen. Debast en Arnstad blikken ook nostalgisch terug op het begin van hun eigen carrières. “Toen ik klein was, speelde ik bij Halle, toen nog op Stroppen. Ik probeer nu zoveel mogelijk terug te geven aan mijn buurt, dus het is heel fijn om naar hier te komen.” Kristian Arnstad is een Noor die sinds 2019 voor RSCA speelt. Ook hij kent Halle en omstreken. “Ik heb hier drie jaar bij een gastgezin geleefd. Ik ben heel dankbaar voor wat die fijne mensen voor mij gedaan hebben.