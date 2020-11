Apotheker Tom Dezillie: “Mensen rijden naar zee voor een griepvaccin, hoe gek is dat?”

De vraag naar griepvaccins overtreft het aanbod. Een vaccin tegen COVID19 is er nog niet, dus willen velen zich in deze bange tijden zeker beschermen tegen de griep. Maar énkel risicogroepen hebben nog recht op een griepvaccin. Het gaat om 65-plussers, jongere mensen met een chronische aandoening, zwangere vrouwen en zorgverleners.

“Ook vandaag heb ik al mensen moeten ontgoochelen. We doen ons best om er zo snel mogelijk aan te geraken. Momenteel is de verwachting dat we er ten laatste begin december er een aantal zouden hebben”, zegt apotheker Tom Dezillie. “Ik heb gisteren nog gehoord dat een klant in zijn wagen is gesprongen en naar zee gereden om daar een griepvaccin te halen. Daar was nog een vaccin beschikbaar. Hoe gek is dat? “

Wie een griepvaccin heeft en het niet echt nodig heeft, kan solidair zijn en het spuitje terugbrengen naar de apotheek. Wat dat andere vaccin betreft, het corona-vaccin: gisteren geraakte bekend dat farma-reus Pfizer een covid-19-vaccin heeft ontwikkeld met een doeltreffendheid van 90 procent. Hoopgevend volgens Tom. Al ziet hij het vaccin wel pas tegen maart op de markt komen.

“Dan gaan we recht in de ogen van het virus moeten kijken, want het muteert ook. Maar dat is met elk virus. Vaccins gaan vaak maar tot 90 procent doeltreffendheid, dus eigenlijk is dat een heel mooi resultaat”, besluit Dezillie.