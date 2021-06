Appartementen ontruimd na brand boven supermarkt

Aan de Woluwelaan in Diegem is er vannacht brand uitgebroken aan de Residentie Zilverhof. Het medisch interventieplan werd even afgekondigd, maar niemand raakte gewond. Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat het om brandstichting gaat.

Iets voor half twaalf werd Residentie Zilverhof opgeschrikt door het brandalarm. In het grote appartementencomplex met 108 kamers was er brand uitgebroken aan een flat boven de Carrefour Express. Omdat er niet meteen geweten was om hoeveel bewoners het ging, werd er besloten om het medisch interventieplan af te kondigen en werden de grote middelen ter plaatse gestuurd.

Zo'n tiental appartementen werden ontruimd terwijl de brandweer het vuur, dat vooral aan de buitenzijde woedde, bestreed. De brand was snel onder controle maar de schade was toch aanzienlijk, vooral aan de Carrefour Express. Iedereen bleef ongedeerd en later op de nacht mochten de meeste bewoners naar huis terugkeren.

Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat het gaat om brandstichting. “Een rekje met reclameboekjes werd in brand gestoken. In de vuurhaard bevonden zich restanten van een flesje whisky. Het onderzoek loopt", zegt woordvoerder Carol Vercarre. "De brandweer was net op tijd om te verhinderen dat de brand naar de bovenliggende appartementen zou overslaan. Onder het metalen afdekmateriaal van de gevel bevindt zich blijkbaar zeer brandbaar isomo als isolatiemateriaal."