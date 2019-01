Ark van Pollare wil muntjakjes redden

Het dierenopvangcentrum De Ark van Pollare is bereid om de Chinese muntjakken op te vangen die in de regio worden gevangen. In het wild vormen ze een bedreiging voor onder meer de boshyacinten in het Hallerbos.

Natuurpunt zat de voorbije tijd met de handen in het haar. In de regio worden almaar meer Chinese muntjakken gespot. Dat zijn weliswaar schattige hertjes, maar ze kunnen erg destructief tewerkgaan. De diertjes vreten namelijk alles kaal wat ze op hun weg vinden. Indien ze bijvoorbeeld in het Hallerbos zouden opduiken, dan kan dat een grote bedreiging betekenen voor de prachtige boshyacinten die elk jaar een massa bezoekers lokken. Ook voor andere inheemse dieren is de aanwezigheid van Chinese muntjakken geen goede zaak. Natuurpunt wilde de dieren liever gevangen dan gedood zien, maar het was niet duidelijk wat er met ze daarna moest gebeuren. Het Lennikse dierenopvangcentrum De Ark van Pollare komt nu met een voorstel om de hertjes op te vangen. Een tijd geleden kregen ze daarvoor de nodige vergunningen. De Ark wil de muntjakken die worden gesnapt opvangen en steriliseren. Het wordt wel een flinke uitdaging om de diertjes te vangen, want ze zijn van nature uit erg schuw.