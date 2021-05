Ark van Pollare ziet inbeslagnames van dieren stijgen: “Dit is niet lang meer vol te houden”

De Ark van Pollare in Lennik zit bomvol. Het dierenopvangcentrum ziet het aantal in beslag te nemen en op te vangen dieren alsmaar stijgen en vraagt meer middelen. “Onze mensen zitten op hun tandvlees. Het aantal inbeslagnames trekken we niet langer met de mensen die we nu hebben”, zegt Ark van Pollare op sociale media.

De Ark van Pollare werd gisterochtend gecontacteerd om dieren in beslag te nemen bij een landbouwer in Lennik. Tijdens de controle van het Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid vielen controleurs van de ene verbazing in de andere. “Hoe meer de oude hoevegebouwen werden onderzocht, hoe meer dieren ze aantroffen. Uiteindelijk werden er tientallen dieren aangetroffen”, zegt de Ark van Pollare op hun Facebookpagina. “Het gaat om acht honden, een 100-tal duiven, 22 fazanten, acht pauwen maar ook kippen, ganzen, eenden en honden. Het totale aantal dieren zal pas morgen duidelijk worden tijdens een controle van de dierenarts.”

Door de in beslag genomen dieren zit de Ark van Pollare bomvol. “Het aantal controles en inbeslagnames stijgt enorm terwijl onze inkomsten zijn gekelderd door COVID-19”, meldt het dierenopvangcentrum in Lennik, dat een oproep doet aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “Al onze mensen zitten op hun tandvlees. We willen graag meer middelen, meer opvangcapaciteit en meer mogelijkheden qua personeel. Drie tot vier inbeslagnames per week, dat trekken we niet langer met de ploeg die er nu is.”