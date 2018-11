Armoede: een hindernis aan de schoolpoort

De leerlingen van het Heilig Hart & College in Halle moesten vanochtend een hindernis - gemaakt van onder meer stoelen - overwinnen om binnen te raken op school. Met die symbolische actie vraagt de school samen met Welzijnszorg aandacht voor armoede in het onderwijs.

Eén op vijf kinderen in België groeit op in armoede. Dat heeft een grote impact op de kinderen, ook in het onderwijs. Meer dan 220 scholen in Vlaanderen en Brussel nemen daarom deel aan de actie 'Samen Tegen Armoede' van Welzijnszorg.

Met de actie geven de scholen aan de ze voor gelijke kansen gaan voor ieder kind. De scholen willen een krachtig signaal geven aan het beleid en alle onderwijsactoren om het samen beter te doen, in het belang van alle kinderen.

"Onderwijs is de belangrijkste springplank naar een goede toekomst. Ik ben de leerkrachten die in mij geloofden enorm dankbaar voor dat o zo nodige duwtje in de rug,” zegt Caro, ervaringsdeskundige armoede bij Welzijnszorg.