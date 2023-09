Art Meets Nature: Expo voor het goede doel met aandacht voor duurzaamheid

In Plantentuin Meise kon je dit weekend naar de 29 ste editie van Art Meets Nature, een tentoonstelling in de natuur met werken uit verschillende kunststromingen en genres. Dit jaar ging het om een uitzonderlijke editie, want met meer dan 600 kunstwerken en 60 kunstenaars was er dubbel zoveel te zien als gewoonlijk. De opbrengst ging naar het goede doel.

Alle werken die te koop werden aangeboden hebben een waarde die begint rond de 500 euro en kan oplopen tot 95.000 euro. Pronkstukken waren unieke installaties van Panamarenko, originele schilderijen van Roger Raveel, Karel Appel,… Maar Art Meets Nature pakt ook elk jaar uit met werk van jong talent, zoals Joachim Louis en Katy De Bock.

Het hele weekend stond Plantentuin Meise in het teken van kunst. Om de tuin alle eer aan te doen, had Art Meets Nature ook aandacht voor het milieu en voor duurzaamheid. “We willen zeker iets brengen rond kunst en milieu. Daarom hebben we het over het her-beleven of Upcycling Art,” legt organisator Peter Trappeniers uit. “Het doen herleven van oude materialen in kunst is zeker een trend, maar tegelijk is het ook fascinerend hoe kunstenaars iets wat niet meer gewild is, in iets moois kunnen omvormen.

Goede doelen

De netto opbrengst van Art Meets Nature gaat naar organisaties die kinderen helpen die het moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een ander deel gaat naar de educatieve werking van de Culinaire Tuin van Plantentuin Meise.