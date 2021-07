Het voorbije weekend liep in het Colomakasteel in Sint-Pieters-Leeuw de tentoonstelling Art Valley on Tour. Achttien kunstenaars stelden er hun werken samen tentoon. Eén van hen is Patrick Jacquemijns, tekenaar en schilder uit Gooik.

Art Valley on Tour stelt eindelijk tentoon in Colomakasteel

Joëlle Van Oers en haar man Johan Laurent startten tien jaar Art Valley op in Sint-Pieters-Kapelle, bij Herne. In hun beeldentuin zijn werken van verschillende kunstenaars te bewonderen. “Maar we hebben spijtig genoeg niet plaats om alle kunstenaars de kans te geven om te exposeren. Daarom zijn we beginnen uitkijken naar mooie locaties zodat die in een mooie omgevingen kunnen exposeren”, zegt Joëlle Van Oers.

Zo is Art Valley on Tour ontstaan. Dit weekend liep de tentoonstelling in het Colomakasteel in Sint-Pieters-Leeuw. Kunstenaar Patrick Jacquemijns is opgelucht dat hij zijn werken opnieuw kan tonen. “Door het coronavirus zijn we sinds oktober vorig jaar niet meer kunnen buitenkomen met onze kunst. Je kan wel thuis blijven creëren, maar op een bepaald moment krijg je dan toch die behoefte om dat te tonen aan andere mensen”, zegt Jacquemijns.

De Gooikenaar is slechts één van de achttien kunstenaars die deelneemt aan de expo. Art Valley on Tour trekt in oktober opnieuw naar het Colomakasteel in Sint-Pieters-Leeuw en daarna naar de Papiermolen Herisem in Dworp.