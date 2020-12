Artsen waarschuwen: “Besmettingen in Zennevallei stijgen met 36 procent”

Met de feestdagen voor de deur roepen de hulpverleners van de Eerstelijnszone Zennevallei, de Huisartsenkring Zennevallei en het Sint-Mariaziekenhuis in Halle op de maatregelen van de federale regering op te volgen. Want in de Zennevallei stijgen de cijfers intussen weer fors. “Ook in Vlaams-Brabant en de Zennevallei blijven de cijfers zorgwekkend”, zegt Liesbeth Devreker van de Huisartsenkring Zennevallei. “De R-waarde (reproductiegetal) in onze regio bedraagt 0,957. Zo besmet elke persoon met het COVID-virus net niet 1 andere persoon. Het aantal bevestigde gevallen voor Vlaams-Brabant steeg vorige week met 6%. In de Zennevallei stegen de besmettingen met maar liefst 36% in de voorbije twee weken.” De hulpverleners richten daarom een smeekbede tot de inwoners. “Maak het gezellig met kerst en nieuwjaar, maar hou je alsjeblieft aan de regels. Het is in ieders belang dat die regels nauw worden opgevolgd. Elke persoon die overlijdt aan het virus, is er één te veel.”