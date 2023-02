Asielzoekers in Ibis-hotel Ruisbroek: ‘Medische screening en extra politietoezicht’

De 163 asielzoekers die gisteren na de evacuatie van het kraakpand in Schaarbeek naar het Ibis-hotel in Ruisbroek werden gebracht, zijn intussen allemaal medisch gescreend. Dat laat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw weten. “De politie zal ook extra toezicht voorzien in de omgeving van het hotel”, aldus burgemeester Jan Desmeth.

Gisterenmiddag werd 163 asielzoekers van het kraakpand in Schaarbeek met bussen naar het Ibis-hotel in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek gebracht. Noch de Vlaamse regering noch het lokale bestuur van Sint-Pieters-Leeuw waren op de hoogte van die plannen. De Vlaamse regering liet mij monde van minister Bart Somers (Open VLD) en minister Zuhal Demir weten absoluut niet opgezet te zijn met de situatie. “Asielzoekers zomaar in hotels steken zonder medeweten lokaal bestuur is onaanvaardbaar”, klonk het bij Demir. Staatssecretaris De Moor verwees voor meer uitleg door naar het Brussels Gewest, dat de noodopvang organiseert. Van die kant bleef het gisteren ijzig stil.

Ook burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth was niet te spreken over het feit dat de gemeente niet op de hoogte werd gebracht. “Dit kan niet. Ik heb het gevoel dat men het probleem van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hier in Ruisbroek dropt.” Omdat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de openbare orde en de volkgezondheid, werd gisteren de veiligheidscel samengeroepen. “De adjunct-kabinetschef van de Brusselse minister-president vervoegde de vergadering samen met een aantal artsen uit het Brusselse alsook een aantal tolken”, vertelt Desmeth. “Er werd beslist om voor alle mensen eten aan te bieden. Ook besliste men om de mensen die nog niet gescreend waren medisch te screenen en te registreren. Diegenen die door de screening raken, mogen blijven. De anderen worden teruggestuurd, onder coördinatie van de adjunct-kabinetschef van minister-president Vervoort. De politie zal extra toezicht voorzien in de omgeving van het hotel.”