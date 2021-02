In Asse Gekruid (afl.1 - Mathilde)

Vanavond start op RINGtv In Asse Gekruid. Het recept van de reeks Machels Gekruid wordt gekopieerd naar Asse. Acht inwoners van Asse met buitenlandse roots geven binnenkort een kookworkshop. Ze maken daarbij een typisch gerecht uit hun land van oorsprong. In de eerste aflevering vanavond maken we kennis met Mathilde Köchl. Zij kwam meer dan 20 jaar geleden vanuit Oostenrijk in ons land terecht.

Mathilde woont intussen 21 jaar in België. Ze bleef hier hangen toen ze via Erasmus in Brussel kwam studeren. Mathilde is een alleenstaande mama van 3 dochters. Asse zit in haar hart. Mathilde woonde in het verleden in de straat van het cultuurcentrum in Asse. Haar buren hielpen bij de integratie.

“De buren hier in Huinegem hebben mij veel geholpen. De eerste dag dat ik naar hier verhuisde, belde mijn buurvrouw aan en gaf mij een mapje van Asse met verschillende kruisjes waarop ik de belangrijkste winkels kon vinden. Dat was supertof”, zegt Mathilde.

Mathilde werkt als producer voor de Oostenrijkse televisie en heeft het Nederlands prima onder de knie. Wie aan de kookworkshop van Mathilde deelneemt, leert noedels maken zoals ze dat in de Oostenrijkse provincie Karinthië doen. Daar woonde Mathilde vroeger.

“Niemand in België kent Kärtner Käsenudel, dus het tof om dat eens te maken”, zegt Mathilde. “Je kan het het best omschrijven als een grote ravioli met een vulling van aardappelen, kaas en kruiden. Een ander ingrediënt is noedel-minthe, een soort van munt. Ik heb die hier in mijn tuin staan, want je kan het hier niet kopen.”

Benieuwd naar het verhaal van Mathilde? Kijk dan vanavond naar de eerste aflevering van In Asse Gekruid.