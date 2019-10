Asse hakt knoop door: oudste school gaat dicht

De gemeente Asse heeft de knoop doorgehakt: de gemeentelijke basisschool De Schatkist in Asse gaat dicht. Dat meldt Radio 2 De oudste school is volgens de gemeente verouderd en te klein. De leerlingen kunnen vanaf 2023 terecht in een school in Krokegem of een andere in de buurt.

RINGtv berichtte vorige week al over een mogelijke sluiting van De Schatkist, de oudste school in het centrum van Asse. De gemeente wou er niet veel over kwijt omdat het eerst leerkrachten, leerlingen en ouders wou inlichten. Dat is intussen gebeurd. Gisteren heeft de gemeenteraad dan beslist om De Schatkist binnen drie jaar te sluiten. De school is al 166 jaar gehuisvest in de Mollestraat. Daar komt straks dus een einde aan.

"De gebouwen voldoen niet meer aan de kwaliteitsnormen van vandaag en de locatie is zeer beperkt. Bovendien is er te weinig speelruimte en zou een grondige verbouwing van de school in het centrum van Asse twee volledige schooljaren duren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie", zegt schepen van Onderwijs in Asse Joris Van den Cruijce (N-VA).

De Schatkist wordt daarom geherlokaliseerd naar deelgemeente Krokegem, naar de andere vestigingsplaats van de school. "Daar is voldoende ruimte om een nieuwbouw te realiseren. In de toekomst krijgen alle leerjaren twee gelijkwaardige klassen in Krokegem. De tewerkstelling blijft gegarandeerd. Alle leerkrachten kunnen blijven werken in hun school. Meer nog, er zullen door pensionering en uitbreiding van de kleutercapaciteit extra leerkrachten nodig zijn", zegt Joris Van den Cruijce.

Als alles volgens plan verloopt, moet de verhuis naar de nieuwe school tegen het begin van schooljaar 2023-2024 een feit zijn. Tot die tijd blijft de school in het centrum van Asse open.