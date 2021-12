Asse heeft laagste boostergraad van Vlaanderen: "We halen de vertraging de komende weken in"

In Asse staat de vaccinatieteller voor de boosterprik vandaag op 15,85% van de totale bevolking. Daarmee heeft de gemeente de laagste boostergraad van Vlaanderen. In het kielzog van Asse volgen niet toevallig de andere gemeenten van eerstelijnszone AMALO. Noch Liedekerke, noch Affligem, Opwijk of Merchtem haalt de drempel van 20%. En dat is een pover resultaat als je bedenkt dat er heel wat andere gemeenten intussen boven de 40% zitten met als uitschieter Knokke-Heist met bijna 54%. “We hebben voor de boosterprik inderdaad wat vertraging opgelopen in het vaccinatiecentrum van Affligem, dat fungeert voor onze vijf gemeenten van onze eerstelijnszone. Dat heeft vooral te maken gehad met het sluiten van het vaccinatiecentrum in Asse en de overdracht die moest gebeuren naar Affligem en een aantal organisatorische problemen die zich in de het vaccinatiecentrum De Bellekouter hebben voorgedaan”, legt burgemeester van Asse Koen Van Elsen uit. “Maar we steken nu een tandje bij. Vanaf maandag 27 december zal er in Affligem op acht lijnen gevaccineerd worden, in plaats van vier.” Burgemeester Koen Van Elsen is ervan overtuigd dat eerstelijnszone AMALO snel bij de betere leerlingen van de klas zal horen. "Normaal gezien zullen wij tegen 20 januari de 64.000 inwoners hebben kunnen voorzien van de boosterprik.”