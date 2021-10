Asse turnt scholenloop om in obstakelparcours

Burgemeester van Wezembeek-Oppem Frédéric Petit (MR) reageert opgelucht op de uitspraak van de Raad van State over het aanleggen van een taalregister in de faciliteitengemeenten. “Eindelijk is er de duidelijkheid waar we al zo lang om vroegen. Ik verwacht van de Vlaamse overheid dat ze het...