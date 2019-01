Asse voert forse belastingverhoging door

Overijse is de laatste gemeente in Vlaanderen met een hondentaks. Hondeneigenaars betalen er jaarlijks 7,40 euro per viervoeter. Maar daar kan binnenkort verandering in komen, want morgen wordt de taks besproken op de gemeenteraad. Oppositiepartij CD&V wil alvast de onmiddellijke afschaffing van...